Conferencia de prensa de Harrision-Charlo en Los Angeles El campeón de peso súper welter del WBC, Tony “Superbad” Harrison y el ex campeón mundial Jermell Charlo continuaron su enfrentamiento verbal y estuvieron a punto de estallar en una acalorada conferencia de prensa en Los Ángeles el jueves, mientras anticipaban su revancha el 21 de diciembre en FOX desde Toyota Arena en Ontario California Harrison vs.Charlo II ha estado construyendo desde el final del primer enfrentamiento el 22 de diciembre de 2018. Los dos se iban a enfrentar el 23 de junio, pero la revancha se pospuso cuando Harrison sufrió desgarros en los ligamentos después de torcerse el tobillo en el entrenamiento. Tony Harrison: “Podría vencerlo en cualquier lugar, no importa. Podríamos pelear en esta habitación ahora mismo. Nada va a cambiar … sus palabras definitivamente provocaron el combustible en mí que ahora arde. Habla en voz alta, pero no va a hacer nada. No tiene las habilidades para vencerme “. Jermell Charlo: “Sé que gané esa primera pelea y voy a hacer las cosas de una manera más dominante esta vez. Voy a ser abrumador y feroz. Será el mejor Jermell Charlo. Mi plan es mostrarles a todos que Tony Harrison no está a mi nivel “. Morales-Gesta termina en empate técnico en Los Angeles Conferencia de prensa final de Mercado-Zarika por titulo WBC

