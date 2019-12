Mikey Garcia vs.Jessie Vargas el 29 de febrero en Texas El campeón mundial de cuatro divisiones Mikey García se mantiene en el peso welter. García (39-1, 30 KOs) se enfrenta al ex campeón de dos divisiones Jessie Vargas (29-2-2, 11 KOs) el sábado 29 de febrero en el Ford Center at the Star en Frisco, Texas en vivo en DAZN en los EE. UU. y en Sky Sports en el Reino Unido. García hace su debut en DAZN con el nuevo promotor Eddie Hearn. Mikey García: “Estoy muy feliz de anunciar mi próxima pelea contra Jessie el 29 de febrero en Texas, en vivo en DAZN. Creo que nuestros estilos serán una gran batalla y los fanáticos tendrán un verdadero placer. Sintoniza y no te lo pierdas ”. Jessie Vargas: “Es una gran pelea para los fanáticos de la pelea, es algo que la gente ha querido desde hace mucho tiempo. Les estamos dando lo que quieren ver, será un gran enfrentamiento. Él es un guerrero y yo también, los dos siempre buscamos la victoria y hacemos todo lo posible para obtenerla. Realmente creo en mí y en mis habilidades, es una de las peleas que generará mucha atención y es el momento perfecto para brillar y demostrar que estoy aquí para quedarme. Necesito demostrar que voy a ser un campeón mundial de nuevo y esta es la pelea perfecta para demostrarlo “. Conferencia de prensa de García-Vargas en Los Angeles Venganza: Horn derrota a Zefara en la revancha en Australia

