Venganza: Horn derrota a Zefara en la revancha en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón welter de la OMB Jeff “The Hornet” Horn (20-2-1, 13 KOs) pudo tomar revancha del OMB # 4, WBA # 7, el peso mediano de la FIB # 13 Michael Zerafa (27-4, 16 KOs) en diez rounds de acción al ganar una decisión mayoritaria en su revancha el miércoles por la noche en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Brisbane en Brisbane, Australia. Horn salió agresivamente en la primera ronda, pero sufrió un corte sobre su ojo izquierdo. Horn continuó dictando el ritmo mientras mantenía un ataque constante que tenía a Zerafa en movimiento hacia atrás. A medida que avanzaba la lucha, ambos luchadores lograron grandes golpes. Zerafa fue cortado sobre el ojo derecho en el quinto round. Zerafa sacudió a Horn gravemente en el noveno round y pudo terminarlo, pero el combate fue detenido por el árbitro John Cauchi para permitir que el médico examinara el corte de Horn. Cuando la acción se reanudó, Zerafa continuó su asalto y, de la nada, Horn se conectó con una enorme mano derecha que dejó caer a Zerafa. Zerafa superó el conteo, pero entró otra derecha de Horn que lo derribó nuevamente. Al final, los puntajes fueron 98-90, 97-92 y 94-94. El título de WBA Oceania y WBO Oriental estaban en juego. Zerafa detuvo a Horn en nueve rounds en el primer combate. Mikey Garcia vs.Jessie Vargas el 29 de febrero en Texas Round 12 con Mauricio Sulaiman

