Conferencia de prensa de García-Vargas en Los Angeles Por Miguel Maravilla Los ex campeones mundiales Mikey García y Jessie Vargas realizaron una conferencia de prensa el miércoles por la tarde en Los Ángeles para anunciar oficialmente su pelea que tendrá lugar el 29 de febrero en Dallas, Texas, en vivo por DAZN. Mikey García: “Estoy realmente emocionado de volver al ring. Una pelea con Jessie me permite sacar lo mejor de mí. No es una pelea fácil, no tomo peleas fáciles. Quiero tener un desafío y alguien que pueda empujarme. Jessie es una verdadera campeona y ha peleado contra algunos de los mejores. Es un buen desafío para mí regresar. Este es el comienzo de esta próxima etapa “. Jessie Vargas: “Es solo fe. Aquí llegamos el 29 de febrero, será una pelea llena de acción. Estoy emocionado. García es un luchador talentoso que lo da todo. Verás una pelea llena de acción. No puedo esperar García es un luchador duro. Espero que todos disfruten la pelea. Mikey Garcia vs.Jessie Vargas el 29 de febrero en Texas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.