Mikey García: no tomo peleas fáciles FacebookTwitterReddit Por Miguel Maravilla El campeón mundial de cuatro divisiones Mikey García (39-1, 30 KOs), quien recientemente firmó un acuerdo promocional con Matchroom Boxing USA de Eddie Hearn y regresa contra el ex campeón mundial Jessie Vargas (29-2-1, 11 KOs) el 29 de febrero en El Ford Center en The Star en Frisco, Texas, vive en DAZN. “Estoy realmente emocionado de volver al ring. Una pelea con Jessie me permite sacar lo mejor de mí. No es una pelea fácil, no tomo peleas fáciles “, dijo García. “Decidimos este acuerdo con Hearn porque esto era lo mejor para mí y se mencionó el nombre de Jessie. “Se habló de una pelea en Pacquiao pero no hubo fecha. Quería volver al ring lo antes posible. No pude esperar. Manny estaba demasiado involucrado con la política en su país, así que no iba a esperarlo ”, explicó García. Mikey viene de su primera derrota, una derrota por decisión unilateral a manos del campeón welter de la FIB Errol Spence. “Esa pelea no fue a mi manera. Eso es boxeo. Lo que importa es lo que sucede después ”, explicó García. “No hay arrepentimientos. Solo quería el mejor desafío y quiero pelear contra los mejores para ser recordados como un luchador que se enfrentó a todos. Así es como se recuerdan todos los grandes “. Esta será la segunda pelea consecutiva para García, nativo del sur de California, en el área de Dallas, gracias al dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones. “Jerry Jones estaba muy contento con lo que hicimos la última vez. Nos abrió la puerta y nos dirigimos de regreso a Texas para pelear en el Star ”, dijo García. Con la pelea a más de dos meses de distancia, Mikey trabajará con su padre Eduardo junto con su hermano, el ex campeón mundial y entrenador del año Robert García en la Academia de Boxeo García en Riverside, California, mientras se preparan para Vargas. “Jessie es una gran luchadora”, dijo Mikey. “Ha peleado contra algunos de los mejores. Luchó contra Timothy Bradley, Manny Pacquiao. Eso habla mucho de él. “Mi padre y mi hermano me dijeron que peleara más fácilmente. Si hubiera elegido una pelea fácil, a la larga no me serviría de nada. Necesitaba un reto. Tengo muchas preguntas que responder porque muchos dudan de mi hambre y deseo en el deporte. Este regreso mostrará qué tipo de luchador soy realmente “. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Revancha de Wilder-Fury anunciada oficialmente Davis: soy de ver la televisión

