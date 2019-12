Davis: soy de ver la televisión El ex campeón mundial de peso súper pluma Gervonta “Tank” Davis, quien Showtime se auto califica como “la atracción más popular del boxeo”, inició la semana de la pelea con un entrenamiento público en el Complejo Deportivo de Atlanta el lunes por la noche. Davis se enfrentará a Yuriorkis Gamboa por el título vacante de peso ligero de la AMB el sábado en Showtime desde el State Farm Arena en Atlanta, Georgia. “¡Tengo que ver la televisión!”, Dijo Davis, cuyo récord de 22-0 con 21 KOs no sugiere que esté equivocado. “Creo que es un error que [Gamboa] no haya visto mi última pelea en julio. El sábado por la noche veremos cuánto me ha estado estudiando. Mikey García: no tomo peleas fáciles FacebookTwitterReddit Actualidad: Felix Sturm

