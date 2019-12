Actualidad: Felix Sturm El ex campeón mundial de peso mediano y súper mediano Felix Sturm fue liberado de prisión el lunes después de pagar una fianza de 300,000 euros y renunciar a sus pasaportes. Sturm, de 40 años, está bajo custodia desde abril mientras lucha contra los cargos de evasión de impuestos y dopaje. Davis: soy de ver la televisión Sulaiman: JC Martinez, un campeón que dará mucho de que hablar

