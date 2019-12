Revancha de Wilder-Fury anunciada oficialmente La revancha tan esperada está en marcha. El invicto campeón del CMB Deontay “The Bronze Bomber” Wilder y el invicto campeón Tyson “The Gypsy King” Fury continúan su rivalidad en el ring el sábado 22 de febrero en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Los boletos están a la venta mañana sábado 28 de diciembre y se pueden comprar en www.mgmgrand.com o www.axs.com. El evento es promovido por BombZquad Promotions, TGB Promotions, Top Rank y Frank Warren’s Queensberry Promotions. Una presentación de Premier Boxing Champions. Wilder y Fury comentan sobre la revancha Mikey García: no tomo peleas fáciles FacebookTwitterReddit

