Mikey García habla de posible retiro a los 34 años El ex campeón mundial de cuatro divisiones Mikey García aparentemente se retiró. Ningún anuncio oficial aparte de un nuevo eslogan en su página de Instagram que dice “Campeón mundial retirado 126, 130, 135, 140 lbs”. De 2006 a 2018, García fue imbatible. Llevó su récord a 39-0 con 30 KO. En 2019, desafió ambiciosamente a Errol Spence Jr. por el título de peso welter, pero perdió por mala suerte en un asunto sorprendentemente unilateral. Eligió quedarse en el peso welter y regresó en 2020 con una victoria por decisión poco inspirada sobre Jesse Vargas, luego fue sorprendentemente molesto por el desvalido 12: 1 Sandor Martin en su pelea más reciente el año pasado. Actualización: el hermano de Mikey, Robert García Jr., confirmó a ESPN que Mikey efectivamente colgó los guantes. Subasta Taylor-Zepeda por título WBC será el viernes 1 de Julio Like this: Like Loading...

