Wilson vence a Rueda en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing Liam Wilson (11-1, 7 KOs) superpluma de la OMB #5, FIB #15 ganó una decisión unánime en diez asaltos sobre Matías Rueda (37-2, 32 KOs) de la OMB #8 de Argentina en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Brisbane. Queensland, Australia, el miércoles por la noche televisado a nivel nacional por Foxtel y Kayo Sports. En una pelea de acción de ritmo rápido que oscilaba en todo momento, tanto Wilson como Rueda conectaron continuamente con golpes sólidos que los vieron a ambos visiblemente heridos pero nunca en peligro de visitar la lona. Wilson se lastimó la mano izquierda en el noveno asalto, pero tambaleó a Rueda con bombas en la mano derecha que tenían al visitante sujetando. Al final de la reñida pelea, los puntajes de los jueces fueron todos para Wilson 97-93, 99-91, 96-94. “No pude usar mi jab, no pude encontrar mi rango. Me sentí descoordinado”, dijo Wilson. “Fue una noche dura. Tuve que lidiar con este tipo que es un gran golpeador y encontrar una manera de ganar… hay algunas partes de la pelea en las que estaba como f******ck. Pero tenía que encontrar una manera de ganar”. Añadió: “Es increíble (subir en la clasificación). He estado trabajando muy duro y mi objetivo siempre ha sido el mismo: ser campeón mundial para toda Australia, para mi familia, mis hijos y sobre todo mi papá. Y estoy trabajando todos los días para que eso se haga realidad. “Quiero llegar a Estados Unidos. Que se sepa que vengo por lo mejor, lento y constante o cualquier oportunidad que llegue, ustedes saben que no retrocederé ante un desafío. Pelearé con cualquiera, en cualquier lugar”. Wilson se convirtió en el segundo boxeador en derrotar a Rueda, siendo el otro Oscar Valdez. * * * En la pelea de apoyo principal programada para diez asaltos, el olímpico de peso semipesado de Tokio 2020 Paolo Aokuso (2-0, 2 KO) fue impresionante al detener al neozelandés Robert Berridge (39-9, 32 KO). Berridge cayó dos veces en la segunda ronda y el árbitro Philip Holiday coronó a Aokuso a las 1:09. Promotores George y Matt Rose.

Los comentaristas de primera fila Ben Damon, Jeff Fenech y Jeff Horn. Conferencia de prensa de Usyk-Joshua en Londres Mikey García habla de posible retiro a los 34 años Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.