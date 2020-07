MIke Tyson vs Roy Jones Jr el 12 de Septiembre en LA Desde el comienzo de la pandemia, cuando comenzó a publicar fotos y videos en las redes sociales, generando rumores sobre su regreso al ring después de 15 años de retiro, Mike Tyson ha sido uno de los temas principales del mundo del deporte. Por ahora es real y oficial: la estrella del boxeo está “de vuelta”. A la edad de 54 años, Tyson se enfrentará a Roy Jones Jr, de 51 años, como un oponente a su regreso. La reunión de los dos se hizo oficial este jueves y ya ha fijado una fecha, el 12 de septiembre. La pelea de exhibición tendrá un total de ocho rondas y se llevará a cabo en Los Ángeles, en el Dignity Health Sports Arena. Roy Jones Jr es un ex campeón de peso mediano y súper mediano. Pero se destacó incluso en la categoría de peso semipesado, ganando el cinturón de las principales organizaciones de boxeo. En 2003, incluso rechazó una pelea millonaria contra Mike Tyson. En ese momento, la propuesta sería de $ 40 millones, además de la participación en las ganancias de pago por ver de la pelea. Carl Frampton y Michael Conlan el 15 de Agosto en Inglaterra

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.