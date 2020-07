Fallece el entrenador Nazim Richardson Es triste informar que el legendario entrenador de Filadelfia, Nazim Richardson, falleció la mañana de este viernes 24 de julio. Era conocido por entrenar a los campeones mundiales Bernard Hopkins, “Sugar” Shane Mosley y Steve Cunningham, entre otros. Richardson también fue el que atrapó a Antonio Margarito siendo visto con almohadillas de yeso en sus envolturas de mano antes de la pelea de Margarito con Mosley. MIke Tyson vs Roy Jones Jr el 12 de Septiembre en LA

