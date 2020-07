Carl Frampton y Michael Conlan el 15 de Agosto en Inglaterra Carl Frampton y Michael Conlan se agregan al programa televisado BT Sport que incluyó el jueves 20 de agosto en BT Sport Studio, Stratford, pero ahora cambia al sábado 15 de agosto, el fin de semana anterior. ESPN retomará las peleas en los EE. UU. Frampton (27-2, 15 KOs) que espera la confirmación de su desafío al campeón mundial súper pluma de la OMB, Jamel Herring, se enfrentará a Vahram Vardanyan (21-1-1, 14 KOs). Conlan (13-0, 7 KOs) que posee los títulos de peso pluma intercontinentales de la AMB y la OMB, se enfrenta al experimentado Sofiane Takoucht (35-4-1, 13 KOs). El jefe de cartel originalmente programado entre Archie Sharp y Jeff Ofori por el título europeo súper pluma de la OMB permanece en la cartelera junto con una defensa del título súper welter europeo de la FIB para Troy Williamson. ESPN + transmitirá estas peleas. All star Boxing y Boxeo Telemundo regresan el 14 de Agosto en Kissimmee, FL

