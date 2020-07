All star Boxing y Boxeo Telemundo regresan el 14 de Agosto en Kissimmee, FL All Star Boxing ha anunciado su serie Boxeo Telemundo, que comenzará en un entorno de estudio con el primero de los 4 espectáculos consecutivos del viernes que tendrá lugar el 14 de agosto en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, FL. El ex campeón de peso gallo latino de la OMB # 13, clasificado Ricardo “Hindú” Espinoza de Tijuana, México se enfrentará al prospecto Colombiano invicto Brandon “El Metrallo” Valdés . La batalla de peso súper gallo de 10 rounds tendrá un cinturón regional de la OMB en juego. Ricardo “Hindu” Espinoza (24-3 21 KO’s) 22, quiere volver a la disputa por el título después de una carrera ocupada de 8 meses en 2018-2019. Espinoza se posicionó a fines de agosto en el ranking al noquear al contendiente, Daniel “Alacran” Lozano en 2 rounds, para reclamar el título latino de la OMB. Esto llevó a Espinoza a una rápida defensa del título de noviembre en las ondas de Telemundo, repitiendo la dosis con otro nocaut en el segundo round sobre el entonces invicto Yeison Vargas. Más tarde regresó en la primera semana de marzo de 2019 con un emocionante triunfo en el décimo round sobre el veterano Ricardo “Matematico” Núñez. Esta hazaña le valió a Espinoza una oportunidad por el título interino contra John Riel Casimero por el contendiente # 1 al título de peso gallo de la OMB de Zolani Tete. Espinoza y Casimero lucharon hasta el final en el Stubhub Center en Carson, CA, con Casimero usando su experiencia para superar a Espinoza. “Hindu” ahora hará campaña en los supergallos después de la derrota. Brandon “El Metrallo” Valdés (13-0 7 KO’s) 21, era un sólido peleador amateur de Colombia y ahora se ha dirigido a los Estados Unidos bajo la guía de César García del Blackhouse Boxing. Valdés ha hecho dos apariciones en Estados Unidos ganando ambas por UD en salidas impresionantes. Ahora aumentará su nivel de competencia y hará su debut en Telemundo con la oportunidad de recoger su primer cinturón regional. “Hindu” Espinoza vs “Metrallo” Valdés se transmitirá el 14 de agosto a las 12 PM/EST en vivo por Telemundo. Cuenta de 10 para Flattop Editor Gerente de Fightnews

