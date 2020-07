Cuenta de 10 para Flattop Editor Gerente de Fightnews Fightnews.com® se entristece al anunciar que nuestro Director Gerente Scott Pope, conocido por muchos en el boxeo como “Flattop”, falleció después de sufrir un ataque cardíaco. Tenía 60 años de edad. Flattop tenía una de las personalidades más coloridas del boxeo. Se unió a Fightnews en 1999 y ayudó a construir Fightnews en el sitio web pionero para las noticias diarias de boxeo. Rompió muchas historias importantes durante su carrera y fue conocido por luchar para que nuestros escritores y fotógrafos para que obtuvieran los mejores lugares en ringside. Era un tipo de teléfono que podía hablar durante horas y le encantaba compartir historias de sus interacciones con muchos expertos del boxeo, desde el personal de relaciones públicas y relaciones con los medios de los principales lugares de lucha, gerentes, promotores y las redes. Fue meticuloso en la elaboración de sus correos electrónicos y se enorgulleció de hacer lo correcto por su equipo. Nunca habrá otro como él. Una de sus líneas de despedidas favoritas en sus correos electrónicos fue “Nos vemos al otro lado del ring”. Te veremos allí, chico grande. RIP Flattop. All star Boxing y Boxeo Telemundo regresan el 14 de Agosto en Kissimmee, FL Levantan en Inglaterra la Suspensión de Billy Joe Saunders

