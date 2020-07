Levantan en Inglaterra la Suspensión de Billy Joe Saunders El campeón súper mediano de la OMB, Billy Joe Saunders, es libre de pelear nuevamente. La Junta de Control del Boxeo Británico suspendió a Saunders en marzo por publicar un video en las redes sociales que parecieron tolerar la violencia doméstica. Saunders fue multado con £ 15,000, pero la suspensión se produjo este miércoles 23 de julio. Ese incidente le costó a Saunders una gran pelea con Canelo Alvarez. Canelo ahora podría enfrentar al compañero de empresa de Saunders, Callum Smith, según el promotor Eddie Hearn. Cuenta de 10 para Flattop Editor Gerente de Fightnews La AMB reconoce el Día Internacional del Boxeo

