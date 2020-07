La AMB reconoce el Día Internacional del Boxeo El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Jesús Mendoza, firmó la Resolución declarando que los miembros de la AMB se unen a AIBA para celebrar el Día Internacional del Boxeo anualmente el 22 de julio. La celebración nació en Rusia en 2017 y es reconocida por el Comité Ejecutivo de AIBA en 2019. El Día Internacional del Boxeo rinde homenaje a los boxeadores, entrenadores, cutman, gimnasios de boxeo, jueces y árbitros y a todos los miembros de la familia mundial del boxeo. “El boxeo es solo un deporte”, indicó la resolución. Levantan en Inglaterra la Suspensión de Billy Joe Saunders Resultados desde Japon

