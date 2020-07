Resultados desde Japon Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El campeón japonés de 115 libras de la FIB # 14, Kenta Nakagawa (19-3-1, 12 KOs), mantuvo su cinturón nacional en una decisión técnica unánime (88-84 dos veces, 88-83) sobre Yuta Matsuo (15-5- 2, 8 KOs) a los 1:55 del noveno round en una pelea programada a diez rounds este miércoles en Tokio, Japón. Después de destronar a Takayuki Okumoto, un boxeador de categoría mundial, por una decisión molesta en Osaka en diciembre pasado, el elegante zurdo vertical Kenta tomó la iniciativa ante Matsuo dispuesto al combate desde el principio, utilizando su velocidad y habilidades en gran medida. Después del quinto, el sistema de puntuación abierto indicó que Nakagawa lideraba en puntos: 49-46, 48-47 dos veces. El noveno vio que cada uno sufrió un corte tan malo en un trasero accidental (Nakagawa de la ceja izquierda y Matsuo de la frente) que el árbitro detuvo el procedimiento y luego tomó sabiamente la decisión técnica. El veterano de 34 años, en su segundo reinado como titular nacional, puede enfrentar a Okumoto para devolverle la oportunidad de recuperar el cinturón. El muy esperado ex campeón nacional tres veces amateur, Rentaro Kimura (1-0, 1 KO), 132, hizo un exitoso debut profesional cuando explotó su izquierda para detener a Yuya Azuma (5-4-1, 1 KO), 132.25, con la intervención del árbitro a los 1:23 del segundo round en un combate programado a seis round. Kimura, un zurdo alto a los 23 años después de su graduación de la universidad de Toyo, parecía prometedor. Promotor: Promociones Misako (en el Salón Korakuen a puerta cerrada). La AMB reconoce el Día Internacional del Boxeo Boxeo con Top Rank y MGM "Bubble" regresan en sábados de Agosto

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.