Boxeo con Top Rank y MGM “Bubble” regresan en sábados de Agosto El horario de boxeo semanal de verano de martes / jueves de Top Rank ha terminado. La compañía ahora irá a los sábados que es lo tradicional y reaparecerá en las noches de agosto en “The Bubble” en Las Vegas. ESPN ha anunciado que el 22 de agosto, Joe Smith Jr. y Eleider Alvarez se encuentran en un combate eliminatorio del título de peso semipesado de la OMB. Luego, el 29 de agosto, el campeón súper ligero del CMB / OMB, José Ramírez, se enfrentará al retador obligatorio Viktor Postol. Resultados desde Japon JC Martínez lesionado, aplaza la defensa del título WBC

