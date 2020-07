JC Martínez lesionado, aplaza la defensa del título WBC El campeón de peso mosca del WBC, Julio César Martínez se vio obligado a retirarse de su defensa el 15 de agosto en las calles del centro de Tulsa, Oklahoma, contra McWilliams Arroyo a través de una enfermedad no relacionada con COVID 19, según Matchroom el objetivo es de colocar el combate en un evento más adelante en el año . El evento principal de DAZN ahora será la indiscutible campeona de peso welter femenino Cecilia Brækhus contra la gobernante unificada súper ligera Jessica McCaskill. Matchroom ha agregado un choque del peso súper welter Israil Madrimov (5-0, 5 KOs) y Eric Walker (20-2 9 KOs). Boxeo con Top Rank y MGM "Bubble" regresan en sábados de Agosto Convención de la OMB pospuesta para 2021 debido a COVID-19

