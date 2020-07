Convención de la OMB pospuesta para 2021 debido a COVID-19 La Organización Mundial de Boxeo (OMB), presidida por Francisco ‘Paco’ Valcárcel, suspendió la edición 2020 de su convención anual debido a la pandemia actual causada por el virus COVID-19. La convención anual estaba programada para octubre en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo y 78 países miembros de la organización. La votación fue unánime. Valcárcel, indicó que las elecciones para todos los cargos del Comité Ejecutivo y de los organismos regionales se pospusieron hasta la Convención de 2021. Por su parte, el asesor legal de la OMB, Gustavo Olivieri, Destacó que la prioridad de la organización es la salud de todos sus miembros y del público en general. “A raíz de la pandemia de Covid-19, la mayor preocupación de la OMB es la salud y la seguridad de nuestros miembros, campeones actuales y anteriores, y la comunidad del boxeo en general. Por lo tanto, en consulta con nuestras Comisiones Miembros de la OMB en todo el mundo y el Comité Ejecutivo de la OMB, se acordó que el mejor curso de acción era posponer la convención anual para el año siguiente (2021) ”, dijo Olivieri. “Esperamos ver y saludar a toda la familia de la OMB en 2021”. Los deportes de combate regresan a California

