Los deportes de combate regresan a California La Comisión Atlética del Estado de California (CSAC) ha aprobado regulaciones de emergencia que allanan el camino para que el boxeo profesional, las artes marciales mixtas (MMA) y otros deportes de combate se reanuden en el estado durante la pandemia COVID-19. Los eventos regulados por el CSAC están programados para comenzar a finales de este mes y se llevarán a cabo sin una audiencia en vivo. “Esta es una tremenda estrategia de seguridad y mitigación”, dijo el presidente de CSAC, John Carvelli. “CSAC ha desarrollado tácticas a través de esta regulación que se centran en la prevención, las pruebas y, en el caso de una prueba COVID-19 positiva, el aislamiento. CSAC está haciendo todo lo posible para garantizar que la probabilidad de transmisión sea baja “. Las regulaciones exigen la creación de una “burbuja de cuarentena” alrededor de cada evento con licencia. Todos los combatientes, sus equipos de entrenamiento y el personal del evento, incluidos los árbitros, los jueces y el personal, serán evaluados antes del evento y permanecerán aislados hasta su conclusión. No habrá audiencia en vivo. Las regulaciones detallan los requisitos para los protocolos de distanciamiento físico, el uso de equipos de protección personal, la detección anticipada de enfermedades infecciosas y las pruebas, la limpieza y la desinfección del alojamiento en hoteles y lugares deportivos, junto con las operaciones de eventos generales según lo determinen los Centros de Control de Enfermedades y Prevención, el Departamento de Salud Pública de California y los funcionarios de salud locales correspondientes, en consulta con el Comité Asesor de Normas Médicas y de Seguridad de CSAC. Los eventos CSAC comienzan el 24 de julio con un evento de boxeo de Golden Boy Promotions en Fantasy Springs Casino. No habrá audiencia en vivo. “Estamos muy emocionados de ser anfitriones de eventos de boxeo nuevamente”, dijo Oscar De La Hoya, presidente y CEO de Golden Boy, y licenciatario de CSAC. “Queríamos regresar tan pronto como pudiéramos, al mismo tiempo que teníamos en cuenta que debemos hacerlo de la manera más segura y responsable posible”. Las regulaciones expirarán cuando el estado entre en la fase cuatro de la Hoja de Ruta de Resiliencia del Gobernador Gavin Newsom, que concluye la orden de quedarse en casa. Convención de la OMB pospuesta para 2021 debido a COVID-19 Showtime y PBC anuncian 9 transmisiones de boxeo

