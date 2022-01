Mikaelian-Kalenga el 12 de febrero en Letonia El peso crucero # 5 del WBC Noel Gevor Mikaelian encabezará el evento de boxeo LNK en Letonia el 12 de febrero. El armenio-alemán Mikaelian (25-2, 11 KOs) se enfrentará al # 14 del CMB Youri Kalenga (27-6, 20 KOs) por el CMB Título de plata en el evento principal de la noche. Mikaelian peleará por primera vez desde que se unió al roster de Probellum el mes pasado. Es mejor conocido por las derrotas cercanas a Mairis Briedis y Krzysztof Włodarczyk, y por ser el hijastro del ex campeón europeo de peso mediano Khoren Gevor. El boxeo y Panamá unidos para prevenir la delincuencia Juvenil este 14 de enero Tellez-Melendez será el co-estelar de Conceição-Martinez

