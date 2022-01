El boxeo y Panamá unidos para prevenir la delincuencia Juvenil este 14 de enero Por. Gabriel F. Cordero El boxeo y el Gobierno Panameño en una alianza con las empresas Sampson Boxing, Best Box, Tello-Box y Paco Presents empiezan el año 2022 el próximo 14 de enero con la presentación principal del prospecto local y esperanza símbolo del boxeo panameño, Jaime Arboleda en un evento a realizarse en el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa del hotel El Panamá. El evento es apoyado por Ministerio de Gobierno y la Dirección Nacional para la prevención de la delincuencia juvenil que buscan junto al boxeo prevenir y erradicar situaciones de peligro en esta parte de la población de Panamá. Arboleda (17-2, 14 KOs) de 27 años y actual clasificado mundial superpluma N.°8 en la Asociación Mundial de Boxeo y enfrentara al dominicano Nicolás Polanco (20-1-1, 11KOs) de 32 años en un combate a 10 asaltos y en las 135 libras por el titulo Latino plata del WBC en una noche de boxeo denominada ¨Box and Roll¨. En este evento internacional el local Alexander ‘El Zurdo de Oro’ Durán (20-0, 7KOs) regresa desde su ultimo combate en diciembre 2018 y enfrentara al Argentino, Hugo Alberto Roldan de 28 años (20-0-1, 7KOs) por el título superligero Latino Plata del WBC en 10 asaltos. La estadounidense Gabriela Fundora (4-0, 2KOs) hermana del super prospecto, Sebastián Fundora) enfrentará a la venezolana radicada en Panamá, Luciana Ascanio (2-1-1) a 10 asaltos en las 112 libras por el titulo latino del WBC. Serán 6 combates profesionales en esta llamativa noche de boxeo que busca el boxeo y el Gobierno Panameño aportar elementos positivos a la comunidad juvenil Panameña. Mikaelian-Kalenga el 12 de febrero en Letonia

