Tellez-Melendez será el co-estelar de Conceição-Martinez La estrella de acción mexicana René “El Bravo” Tellez Giron (16-1, 10 KOs) se enfrentará al advenedizo puertorriqueño Luis Meléndez (17-1, 13 KOs) en un enfrentamiento de 10 asaltos en peso ligero junior el 29 de enero en Hard Rock Hotel & Casino. en Tulsa, Oklahoma. Giron-Meléndez será el co-estelar de la eliminatoria del título de peso ligero junior del WBC a 10 asaltos entre el ex retador al título Robson Conceição y el contendiente invicto Xavier Martínez. La cartelera transmitida por ESPN + incluirá el regreso del prospecto invicto de peso mediano Nico Ali Walsh (3-0, 2 KOs), nieto de Muhammad Ali, en una pelea de cuatro asaltos. Mikaelian-Kalenga el 12 de febrero en Letonia Crews-Dezurn, Cederroos se unen a Matchroom

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.