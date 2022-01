Crews-Dezurn, Cederroos se unen a Matchroom Franchón Crews-Dezurn (7-1, 2 KOs), campeona peso súper mediano del WBC y la OMB, y Elin Cederroos (8-0, 4 KOs), campeona de peso súper mediano de la WBA y la FIB, han firmado acuerdos promocionales con Eddie Hearn y Matchroom y se enfrentaran por el título indiscutible en la primavera. Franchón Crews-Dezurn: “He trabajado y ganado todo lo que tengo, así que si Elin o alguien más piensa que me van a tomar una mierda, de verdad me tienen equivocado. Realmente no quiero hablar, solo traeré esa acción para la atracción principal y obtendré todo lo que merezco “. Elin Cederroos: “He estado lista para esta pelea desde hace mucho tiempo … será una pelea prestigiosa para el mundo del boxeo y un gran paso para el boxeo femenino. Con suerte, podré mostrar mi verdadero poder. Venimos de la tierra del hielo y la nieve “. Próximamente se anunciará la fecha y el lugar del enfrentamiento indiscutible entre Crews-Dezurn y Cederroos. Tellez-Melendez será el co-estelar de Conceição-Martinez Ortiz cede enfrentar en eliminatoria final de la FIB a Hrgovic

