Miguel Flores: Tengo otra oportunidad para ser campeón mundial Por. Miguel Maravilla La oportunidad ha golpeado una vez más para Miguel “El Michoacano” Flores de Texas, (24-2, 12 KOs) cuando se enfrente al campeón de tres divisiones y actual campeón de peso pluma de la AMB Leo “El Terremoto” Santa Cruz (36-1-1 , 19 KOs). Flores desafiará a Santa Cruz por el título vacante de peso súper pluma de la AMB en el evento de pay-per-view de Wilder-Ortiz el 23 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. “Estoy emocionado. Dicen que no hay segundas oportunidades en la vida sino para mí. Tengo otra oportunidad ”, dijo Flores a Fightnews.com®. “Las cosas suceden por una razón y este es un ejemplo. ¡Planeo aprovecharlo el 23 de noviembre! ” Originalmente programado para enfrentarse con Santa Cruz en febrero, una lesión obligó a Flores a retirarse y Santa Cruz ganó una decisión unánime sobre Rafael Rivera. “La primera pelea programada fue en 126 pero todavía estoy peleando con el mismo tipo”, dijo Flores. “Cuando me lastimé. Estaba enojado con el mundo. No tienes segundas oportunidades. ¡Esto está destinado a ser! Después de que Santa Cruz no logró un enfrentamiento de unificación contra Gary Russell Jr. en 126, la oportunidad llegó una vez más para Flores. “Leo es uno de los mejores. Sabemos que no será una pelea fácil ”, comentó Flores. “Es un golpeador de volumen, tenemos que trabajar duro. Sabemos que le gusta pelear. Él es astuto, yo también. Las únicas derrotas de Flores llegaron a manos de Dat Ngyuen a través del paro de TKO y perdió una pelea que estaba ganando debido a un corte contra Chris Avalos. Desde su última derrota, Flores ha ganado dos peleas seguidas y viene de un TKO sobre el veterano Luis May. “Soy el desvalido. Todos se apresuran a despedir al desvalido. No se apresure a contarnos a todos ”, explicó Flores. “Puedo encajonarme”. “Este es un sueño hecho realidad. Lo único que esto producirá es una buena pelea ”, dijo Flores. “¡Ven a pelear la noche, se sorprenderá!” Billy Joe Saunders listo para regresar el 9 de noviembre Bandido Vargas listo para regresar al ring el 19 de octubre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.