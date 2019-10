Bandido Vargas listo para regresar al ring el 19 de octubre El contendiente al peso ligero Oscar Duarte (17-1-1, 12 KOs) defenderá su título de peso ligero latino del WBC en un evento principal de 10 rounds contra Richard Solano (20-2-2, 13 KOs) en la edición del 19 de octubre de Golden Boy Fight Noche en Facebook live en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo en Chihuahua, México. Sin embargo, el evento coprincipal podría robar el espectáculo ya que el ex campeón mundial Francisco “El Bandido” Vargas (25-2-2, 18 KOs) hará su muy esperado regreso contra Ezequiel “Sheke” Avilés (16-4- 3, 6 KOs) en una pelea ligera de 10 rounds. Vargas ha estado en varios candidatos a la pelea del año. Miguel Flores: Tengo otra oportunidad para ser campeón mundial Dmitry Bivol listo para la quinta defensa del título de la AMB

