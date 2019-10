Billy Joe Saunders listo para regresar el 9 de noviembre Billy Joe Saunders (28-0, 13 KOs) hará la primera defensa de su título mundial súper mediano de la OMB contra el invicto Argentino Marcelo Esteban Coceres (28-0-1, 15 KOs) en el show KSI vs. Logan Paul 2 en el Staples Center en Los Ángeles el sábado 9 de noviembre, en vivo en DAZN en los EE. UU. y Sky Sports Box Office en el Reino Unido. “Tengo muchas ganas de pelear en Los Ángeles y hacer mi debut profesional en Estados Unidos y mi primera pelea bajo el paraguas de Matchroom en DAZN y Sky Sports”, dijo Saunders. “Marcelo Esteban Coceres es un operador duro y de clase mundial, un luchador invicto y ciertamente siento la presión de superarlo y verse bien en una plataforma tan masiva. La capacitación va muy bien, solo tengo que mantenerme enfocado y hacer el trabajo ”. Round 12 con Mauricio Sulaiman Miguel Flores: Tengo otra oportunidad para ser campeón mundial

