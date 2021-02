Miguel Berchelt: será una guerra Por Miguel Maravilla El campeón superpluma del WBC, Miguel “Alacrán” Berchelt (38-1-0, 34 KOs) de Cancún se enfrenta al ex campeón mundial Oscar Valdez (28-0-0, 22 KOs) de Nogales, Sonora en un enfrentamiento mexicano este sábado en la burbuja del MGM Grand Hotel and Casino en Las Vegas en vivo por ESPN. El campeón habló sobre su próxima defensa del título contra su compatriota Valdez en lo que tiene los ingredientes de un clásico. “Estoy emocionado por esta pelea y extremadamente concentrado, motivado por tener una gran pelea. He trabajado duro para estar donde estoy hoy. Esta pelea representa mucho es la pelea más grande del boxeo mexicano. Esta será una gran pelea. Estoy listo. Siento que voy a ganar esta pelea. Será una guerra ”, dijo Berchelt. “Daré lo mejor de mí. Pelearé una pelea inteligente, y todos saben que puedo golpear. El Alacrán desatará su veneno ”. Esta será la séptima defensa de Berchelt de su campeonato mundial de 130 libras del WBC que ganó sobre Francisco Vargas por detención en enero de 2017. Desde entonces, Berchelt ha defendido su título cinco veces con victorias sobre Takashi Miura de Japón, Mickey Roman y detuvo a Francisco. Vargas por segunda vez en su revancha. La última defensa del título de Berchelt se produjo en noviembre de 2019 cuando anotó un nocaut en el cuarto asalto sobre Jason Sosa. “Esta es definitivamente la pelea más grande de mi carrera contra Valdez. Estoy muy emocionado ”, dijo Berchelt. “Ven el sábado por la noche, los aficionados serán los verdaderos ganadores”. Tras un triunfo sobre Eleazar Valenzuela, Berchelt tuvo una sesión de sparring glorificada al anotar el nocaut en el sexto asalto en una pelea sin título en junio en los estudios TV Azteca en la Ciudad de México. No hay duda de que esta es la pelea más grande de la carrera de Berchelt, ya que tuvo un campamento de entrenamiento sólido. “He tenido un gran campamento. Mi preparación fue excelente, estoy listo para esta pelea el sábado por la noche. Vengo con todo ”, Berchelt sobre su preparación. Desafortunadamente para Berchelt, podría estar sin su entrenador principal, ya que tenía problemas con la VISA para ingresar al país. Sin embargo, Berchelt sigue siendo optimista de que tendrá a su entrenador en su esquina la noche de la pelea. “Estando sin mi entrenador Alfredo Caballero, ¿qué puedo decir? Soy como un yate de lujo y para navegar por el océano el yate necesita un capitán que lo guíe ”, comenta Berchelt sobre la situación. Con la magnitud de esta pelea, Berchelt no puede permitirse que esto sirva como una distracción. “Me siento genial. Independientemente de la situación. Alfredo estará aquí. Estoy listo para esta pelea y ansioso por subir al ring. Alfredo está ansioso por enfrentarse a Eddie Reynoso ”. En cuanto a su oponente, Valdez, un olímpico de 2012, ganó su primer título mundial con un impresionante nocaut sobre Matías Rueda en el verano de 2016. Valdez hizo siete defensas de su título de peso pluma de la OMB, incluida una emocionante victoria por decisión sobre Scott Quigg, ya que peleó la mayor parte de la pelea con la mandíbula rota. Valdez dejó vacante su título y subió al peso súper pluma en noviembre de 2019 cuando se levantó de la lona para detener a Adam López. “Es un gran luchador. Él lo pone todo en la línea. Los estilos hacen peleas. Él tiene su estilo y yo tengo mi estilo ”, Berchelt sobre Oscar Valdez. Valdez detuvo al ex contendiente al título mundial Jayson Velez de Puerto Rico en diez asaltos en su última pelea en julio en el Bubble en MGM Grand. “Esta es una de las peleas más esperadas del año. Algunos me apoyarán, otros estarán en mi contra. Lo principal es dar una gran pelea ”. La historia ha demostrado que cada vez que dos grandes peleadores mexicanos entran al ring lo ponen todo en la línea. De la época de Zamora Zárate a Barrera Morales, Márquez Vásquez. Berchelt habló sobre sus días cuando era fanático y observaba las grandes peleas. “Desde que tenía 16 años, he soñado con una pelea como esta. Recuerdo haber visto a Barrera Morales, Barrera Márquez, Vásquez Márquez grandes peleas en las que los luchadores mexicanos lo han puesto todo en el ring ”, Berchelt sobre los clásicos mexicanos. “Ha habido muchas grandes peleas entre luchadores mexicanos en el pasado, han sido guerras, clásicos. La trilogía de Barrera Morales es la mejor. Ahora el listón se ha puesto alto para nosotros este sábado “. El boxeo mexicano ha tenido algunas de las mejores rivalidades y combates clásicos. Ven a la noche de la pelea, todo México estará sintonizado, ya que esta es la pelea más grande de México. La noche del sábado anticipamos que será otra noche clásica para el boxeo mexicano y el boxeo en general. Una pelea que necesita el deporte. “Sé que todo México estará mirando. Todo el mundo sabe lo que sucede cuando se emparejan dos grandes mexicanos. El boxeo engaña. Tu nunca sabes lo que va a pasar. Puede terminar temprano, tarde o llegar hasta el final ”, dijo Berchelt. “El sábado se pondrá en marcha y se pateará el uno al otro. Espere una gran pelea, no importa lo que suceda, esta es una pelea que todos quieren ver, y definitivamente saldremos y pelearemos “. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla ESPN y Showtime se enfrentan el sábado Frampton lesionado, oportunidad por el título vs Herring pospuesta

