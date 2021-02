ESPN y Showtime se enfrentan el sábado En ESPN (10PM ET / 7PM PT), el campeón superpluma del WBC, Miguel Berchelt es un favorito de -380 sobre Oscar Valdez (+315). Basado en sus peleas anteriores, esta pelea podría ser una para todas las edades. En Showtime (9PM ET / 6PM PT), el campeón mundial de cuatro divisiones Adrien Broner tiene -900 contra el invicto, Jovanie Santiago +600. Broner siempre saca grandes números. Una co-estelar notable es el peso pesado Otto Wallin es un favorito de -275 sobre Dominic Breazeale (+235). Actualidad: Canelo Álvarez Miguel Berchelt: será una guerra

