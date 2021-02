Actualidad: Canelo Álvarez El campeón súper mediano del WBC / AMB, Saúl “Canelo” Álvarez (54-1-2 36 KOs), defenderá ante Avni Yildirím (21-2 12 KOs), el 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, y será transmitido en DAZN. “Estoy entrenando duro como siempre lo hago”, dijo Canelo. “No estoy subestimando a mi oponente en absoluto. ¡Sé que esto es boxeo y un golpe puede cambiarlo todo! No está en mí subestimar a nadie. No voy a negar el favoritismo que hay para mí, pero el boxeo es muy complicado, y creo que Yildirim será un buen oponente y vendrá al ring a darlo todo. Es un buen peleador y creo que vamos a dar una pelea emocionante para la audiencia que asistirá al evento esa noche y para aquellos que seguirán la pelea por televisión ”. Saul y Avni se conocen bastante bien, ya que han estado entrenando compañeros y haciendo sparring juntos. ESPN y Showtime se enfrentan el sábado

