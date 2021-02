Conferencia de prensa final de Avanesyan-Kelly Los pesos welter David Avanesyan y Josh Kelly se enfrentaron (desde la distancia) en la conferencia de prensa de hoy antes del choque del sábado en el SSE Arena en Londres, en vivo por Sky Sports en el Reino Unido y en DAZN en los EE. UU. Avanesyan (26-3-1, 14 KOs) está defendiendo su título europeo contra el invicto olímpico Kelly de 2016 (10-0-1, 6 KOs). David Avanesyan: “Esta pelea viene desde hace mucho tiempo. La fecha ha cambiado muchas veces. He tenido muchos campos de entrenamiento. Espero que mañana todo esté bien con el peso. Necesito ganar esta pelea. Este es mi trabajo. Doy todo para ganar esta pelea. Voy a dar el 100% para llevarme la victoria … esta es una pelea que debo ganar “. Josh Kelly: “Tenemos que hacer un trabajo el sábado. Mi principal objetivo en 2021 es comenzar con este título europeo. He subido a niveles que ni siquiera podía imaginar que podría hacer en el gimnasio. La última vez pensé que estaba listo, pero llegó COVID y se canceló. No estaba ni cerca de estar listo en comparación con lo que estoy ahora. Todo lo que tengo que hacer es ir y montar un espectáculo el sábado “. Fanáticos serán permitidos en Shields-Dicare el 5 de marzo en Michigan Actualidad: Canelo Álvarez

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.