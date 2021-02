Frampton lesionado, oportunidad por el título vs Herring pospuesta El intento de Carl Frampton de convertirse en un campeón mundial de tres pesos al enfrentarse al campeón mundial súper pluma de la OMB, Jamel Herring, desafortunadamente ahora está sujeto a demoras debido a que ‘The Jackal’ sufrió una lesión en la mano. El desafío de Frampton estaba programado para el 27 de febrero, en vivo por BT Sport. A pesar de la cancelación de las peleas de titulares, el espectáculo continuará según lo planeado en el Copper Box Arena con el choque por el título súper pluma británico entre Anthony Cacace y Lyon Woodstock encabezando la cartelera. Tommy Fury también regresa en una cartelera que incluye el peso súper mosca Kaisy Khademi compitiendo para agregar al europeo vacante de la FIB a su título europeo de la OMB contra Ijaz Ahmed de Birmingham. Frampton vs Herring se trasladará a una nueva fecha que se informará a su debido tiempo. “Es sólo una punzada en mi mano, nada demasiado serio, pero he visto a un especialista y su consejo fue descansar”, reveló Frampton, de 33 años. “Así que le pregunté sobre la posibilidad de un aplazamiento de la pelea y se acordó. “Me da una mejor oportunidad porque iré a la pelea con dos buenas manos después de seguir el consejo del especialista. Sin embargo, no es nada importante y no hay fractura. “Entré en una pelea con una lesión en la mano contra Tyler McCreary y terminé requiriendo cirugía en ambas manos. Sin faltarle el respeto a Tyler, pero Jamel Herring es un campeón mundial y está en un nivel superior, así que necesito estar en mi mejor momento. Eso es lo que pretendo ser. “No he podido entrenar o golpear las bolsas pesadas por un tiempo. A partir de la semana que viene me han dado el visto bueno para empezar a hacerlo de nuevo. Todavía he estado entrenando, corriendo mucho, haciendo boxeo en la sombra y golpeando las paletas también, lo que replica las almohadillas, pero no he golpeado nada sólido durante las últimas dos semanas. “No me hubiera sentado bien retirarme si la gente hubiera gastado el dinero que tanto le costó ganar en boletos y viajes, pero esto es completamente diferente y solo quiero darme la mejor oportunidad de ganar y eso es todo. “Me gustaría agradecer a Frank y Bob por hacer esto posible, además de a Jamel también por su comprensión. Es algo que simplemente sucede en el boxeo y estoy agradecido de haber podido posponerlo “. El promotor Frank Warren dijo: “Desafortunadamente, Carl se lesionó, así que tuvimos que posponer esa pelea por el momento. “Como la mayoría de los fanáticos, estaba ansioso por ver a Carl hacer historia al ser coronado Campeón del Mundo de tres pesos. Eso tendrá que esperar por ahora, pero todavía tenemos una fantástica cartelera de peleas preparadas para el próximo sábado por la noche. “Cacace vs Woodstock ha sido reservado desde hace un año, y creo que todos estamos emocionados de ver finalmente a estos dos reunirse en el ring. Será una pelea llena de acción y emoción garantizada, así que no te la pierdas “. De la Hoya da consejos a los boxeadores de hoy

