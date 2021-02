De la Hoya da consejos a los boxeadores de hoy El boxeador del Salón de la Fama y principal promotor Oscar De La Hoya ha sido una de las personalidades más influyentes en el deporte y una figura trascendente en todos los aspectos. Este fin de semana, el sitio web Yucatan.com.mx publicó una entrevista con el Golden Boy, en la que habló sobre temas importantes relacionados con el boxeo y su carrera, con especial énfasis en el estado actual de la disciplina y los consejos que le daría a los luchadores. . “Los consejos que les doy, que creo que son los más importantes, no son los positivos, sino los negativos, porque son los más valiosos. Por ejemplo, el más fácil y el más difícil al mismo tiempo: ‘cuida tu dinero, no hagas esto, invierte, no gastes tu dinero como loco, no compres coches, invierte bien’. Estos son consejos para que aprendan, para que crezcan como personas, porque yo les puedo decir cosas sobre el boxeo: ‘entrena duro, da siempre al cien por cien’, pero cualquiera puede dar. Para mí, otros consejos valen más. Deben crecer, deben tener sabiduría, deben aprender a vivir porque eso durará toda la vida, el boxeo no dura mucho. Buenos boxeadores y buena gente también ”, dijo De La Hoya. “Si ganas un millón de dólares en una pelea, solo con los gastos generales solo obtienes la mitad. Tienes medio millón. Si vas a comprar un coche, ya has perdido cien mil, te quedan 400. Si le das algo a tu gerente, a tu entrenador, a tu gente, pierdes otros cien mil… Y si quieres comprar un reloj, u otras cosas, te quedan cien mil menos… Cuando te das cuenta, no te queda nada, ” él dijo. El presidente de Golden Boy Promotions también habló sobre la creación de figuras del boxeo y recordó cómo siempre han surgido nuevos luchadores de clase mundial. Habló de los últimos tiempos y de cómo Mayweather y Pacquiao conmovieron al mundo, mientras años después llegaba Canelo. También aseguró que hoy hay suficiente talento joven para contar con importantes luchadores de calidad. Sin embargo, el “Golden Boy” señaló que se necesita más trabajo: “Hay mucha gente que puede contribuir para que el boxeo tenga más proyección. A veces necesitamos gente que ponga dinero, mucho dinero, pero también necesitamos entrenadores que hagan su parte, boxeadores que hagan su parte. Se necesitan todos para hacer su parte ”. De La Hoya también habló de grandes temas como sus inicios, la influencia de sus entrenadores y cómo manejó los comentarios luego de su victoria ante Julio César Chávez en una gran y completa entrevista. Valdez: Ante Berchelt no va a ser una pelea fácil

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.