Mexicano JC Martinez firma acuerdo promocional con Matchroom Boxing Eddie Hearn y Matchroom Boxing USA han anunciado un acuerdo promocional de múltiples peleas con Julio Cesar Martinez y Canelo Promotions. Martínez (14-1 11 KOs) luchará por el título vacante del peso mosca del WBC contra Cristofer Rosales en diciembre luego de su controvertido enfrentamiento con el ex campeón Charlie Edwards. El Mexicano viajó a Londres en agosto para enfrentarse al rey del CMB, y Martínez derribó a Edwards con un aluvión feroz en el tercer round, pero un golpe en el cuerpo cuando Edwards se arrodilló hizo que la pelea fuera cambiada de un KO por el retador a un no-contest y una revancha ordenada. Edwards ha desocupado el cinturón luego de haber citado problemas para hacer el peso y buscará luchar por los honores mundiales en el peso súper mosca, lo que significa que la primera pelea de Martínez con Hearn será contra el ex campeón del WBC, Rosales. Cancio defiende su titulo AMB ante Alvarado el 23 de noviembre en California

