La AMB ordena la revancha de Barrios-Akhmedov FacebookTwitterReddit La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó una revancha inmediata de la pelea por el título mundial de peso welter junior del 28 de septiembre entre Batyr Akhmedov y Mario Barrios. Las dos partes ahora tienen treinta días para un período de negociación libre antes de que se convoque una subasta. Barrios ganó la primera pelea por puntajes de 114-112, 116-111 y 115-111, que fueron ampliamente criticados. A pedido de la AMB se realizó una revisión de la pelea por jueces independientes y concluyó que una revancha inmediata estaba en orden. “Estoy muy feliz de contar con el apoyo de mi equipo y de que la AMB ordene la revancha inmediata”, dijo el olímpico de 2016 que representó a Turquía. “Sabía que durante la pelea estaba ganando por un amplio margen y me sorprendió cuando la pelea terminó con los puntajes anunciados. La revancha me brinda la oportunidad de cumplir mi sueño de convertirme en campeón mundial ”. Mexicano JC Martinez firma acuerdo promocional con Matchroom Boxing

