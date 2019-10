Bivol retiene fácilmente el título pesado ligero de la AMB Fotos: Sumio Yamada El peso semipesado de la AMB Dmitry Bivol (17-0, 11 KOs) logro un triunfo con una decisión unánime de doce rounds sobre el # 15 calificado Lenin Castillo (20-3-1, 15 KOs) el sábado por la noche en el Wintrust Arena en Chicago. Bivol superó a Castillo desde el principio. Dejó caer a Castillo con la mano derecha en el sexto round y luego continuó dominando. Los puntajes fueron 120-107, 119-108, 119-108. Bivol defendió con éxito su título por quinta vez.



“¿Quién quiere pelear conmigo? ¡Quién quiere intentar vencerme, estoy listo para todos los que vengan! ”, Dijo Bivol después de la pelea. Al recorrer la distancia de doce rounds por cuarta vez consecutiva, Bivol declaró: “Gané y me quedé con el cinturón. Me acerca a mi sueño, que es luchar por otro cinturón. Quiero pelear contra el ganador de Gvozdyk-Beterbiev o Canelo-Kovalev. Puedo luchar contra ellos ahora porque gané hoy. ¿Por qué no puedo obtener el ganador de Gvozdyk-Beterbiev? Estamos en la misma división “. Vadim Kornilov, “Esta fue una muy buena actuación de Dmitry contra un oponente incómodo que no quería enfrentarse. Pero Dmitry mostró todas las habilidades que tiene que lo colocan en la cima de la división. A continuación, queremos luchar por los otros títulos mundiales en la división, quienquiera que salga con los títulos en los otros dos combates en noviembre, a eso nos dirigiremos. No podemos esperar para luchar contra alguien que vendrá e intentará ganar y participar. Una vez que ocurran las unificaciones, llegará la emoción porque ambos muchachos harán todo lo posible para ganar “. La AMB ordena la revancha de Barrios-Akhmedov FacebookTwitterReddit

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.