Cancio defiende su titulo AMB ante Alvarado el 23 de noviembre en California El campeón mundial súper pluma de la AMB Andrew “El Chango” Cancio (21-4-2, 16 KOs) defenderá su título por segunda vez en una revancha de 12 rounds contra Rene “Gemelo” Alvarado (31-8, 20 KOs). El evento tendrá lugar el sábado 23 de noviembre de 2019 en Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California, y se transmitirá en vivo exclusivamente como parte de la temporada de peleas en DAZN. En el evento principal, Xu Can (17-2, 3 KOs), el tercer campeón mundial de China, defenderá su título mundial de peso pluma de la AMB contra el contendiente en ascenso Manny Robles III (18-0, 8 KOs) de Los Ángeles en un 12 Pelea redonda. Robles es un luchador astuto cuyo abuelo y padre fueron entrenadores de renombre. Otras peleas … Rashidi “Speedy” Ellis (21-0, 14 KOs) de Boston peleará contra Eddie “Eboy” Gomez (23-3, 13 KOs) del Bronx, NY en una revancha de 10 rounds por el título vacante de peso welter de la AMB en las Américas. Victor Morales Jr. (12-0, 7 KOs) de Vancouver, Washington, regresará en una pelea de peso súper pluma de ocho rounds. Esta será la primera pelea de Morales en un evento de Golden Boy después de firmar con la compañía. Alberto “Impacto” Melian (5-1, 3 KOs) de Buenos Aires, Argentina participará en una pelea de peso súper gallo de ocho rounds. Melian es un dos veces olímpico que regresará después de su primera derrota contra Leonardo “Leon” Báez por el título súper gallo de la NABA. Baishanbo Nasiyiwula (15-3-1, 6 KOs) de Urumqi, China se enfrentará a Saul Corral (30-14, 20 KOs) de Sonora, México, en un combate súper ligero de ocho rounds. Daniel Barrera hará su debut profesional en una pelea de cuatro rounds en súper mosca. Alex Rincón (7-0, 6 KOs) de Dallas regresará en una pelea de peso súper welter de seis rounds. Bivol y Castillo listos para el enfrentamiento

