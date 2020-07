Mauricio Sulaiman: Durán, El Gran Guerrero Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México Roberto Manos de Piedra Durán logró noquear al coronavirus, y se encuentra en casa, tras una estadía en el Hospital General, de Panamá. Apenas terminábamos de celebrar el 40 aniversario de ese histórico triunfo ante Sugar Ray Leonard, el cual sucedió el 20 de junio de 1980, cuando se dio a conocer la noticia del ingreso de Durán al hospital. Roberto siempre mostró positivismo y tranquilidad, y se puso en las manos de doctores, enfermeras y de todo el cuerpo médico que estuvo ahí para atenderlo. La salida del hospital fue muy emotiva, y demostró la grandeza de todos esos héroes de la humanidad que están ahí listos para salvar las vidas de quien sea, que se encuentra en una situación complicada. Durán es un gran enamorado de la vida, sonriente y jocoso; siempre está dispuesto a pasar los días con felicidad y sin preocupaciones. Hombre de familia, casado con La Fula, así como él la llama, y siempre pendiente de sus hijos. Amiguero como pocos, disfruta de la música y la televisión. Manos de Piedra tiene sangre mexicana; hijo de padre mexicano y madre panameña, tiene gran cantidad de familia en las frontera de México y Estados Unidos, pues su papá perteneció a las Fuerzas Armadas, mientras estaba de base en Panamá conoció a su madre y se casó. Para Durán no puede existir mayor placer que poder sentarse a ver películas mexicanas, o bien, poner cintas con música de nuestro país. Jorge Negrete, María Félix, Pedro Infante, Angélica María y César Costa son sus favoritos; Cantinflas, su gran cómico. El 20 de junio pasado, Alberto Guerra, vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organizó un sentido homenaje al aniversario de ese triunfo ante Leonard. Fue durante el programa Primer Round Latinoamérica, durante las conversaciones semanales en la Latin American Business School-Infaresa. Sergio Fertusio y Leo Ledda condujeron el programa, con la formidable participación de Daniel Alonso, quien se encargó de dar una magistral introducción de la vida de Roberto Durán, la cual fue tan importante, que Manos de Piedra llegó hasta las lágrimas; nunca se le había visto así de conmovido. Era junio de 1980. Durán, tras haber abandonado el campeonato mundial WBC de peso ligero, retaba a quien era considerado el mejor boxeador del mundo, la Maravilla de Maryland, Sugar Ray Leonard. Roberto llegó a Montreal y se ganó el cariño de los aficionados locales; se dedicó a intimidar a Leonard, y al subir al ring, logró lo impensable y le arrebató el campeonato mundial WBC de peso welter. Esa noche nació el más grande ídolo de la historia de Panamá. <img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; display: block !important;" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” /> Foto: Cortesía WBC Durán regresó a su país y encontró a miles de personas en las calles para recibirlo. Al día de hoy, él es la persona que goza de mayor reconocimiento en aquel bello país. Manos de Piedra continuó su carrera dentro del ring y volvió a capturar dos campeonatos mundiales más, aun y cuando, ya se le había dado por terminado; regresó y cautivó la atención del mundo. Él es uno de los más importantes boxeadores de toda la historia mundial. Roberto Durán es sencillo, adorable y agradecido. Tomó con gran responsabilidad y preocupación el tema de la pandemia. Se guardó en casa y siguió todas las recomendaciones; inclusive fue vocero de diversas campañas en las que participó para tratar de alertar a las personas de los riesgos del coronavirus, pidiendo que se quedaran en casa con una higiene total. El día de su cumpleaños, y por ser tan querido, fue visitado en casa por diversas personas, quienes pasaron a darle el abrazo de felicitación, conversaban y se retiraban; pues resultó que una de esas visitas fue quien lo contagió, y eso desató su problema; una visita, así como a todos nos puede suceder. Durán ha dedicado los últimos días para agradecer a tantos que demostraron su cariño y preocupación; las redes sociales se inundaron de mensajes de aliento para el campeón, entre los más destacados fueron los de Sugar Ray Leonard, Mike Tyson, y el mexicano, ídolo del boxeo actual, Saúl Canelo Álvarez. ¿SABÍAS QUE…? Roberto Durán es uno de los pocos boxeadores en la historia de este deporte que puede presumir haber logrado triunfos en el ring… ¡en cuatro distintas décadas! Su debut profesional fue en 1970, y logró un triunfo en el 2000. Con 119 peleas y campeonatos mundiales en peso ligero, welter, súper welter y súper medio es considerado uno de los más grandes; compartió los encordados con Leonard, Hagler y Hearns, además de otra buena cantidad de súper campeones. ANÉCDOTA DE HOY Un sábado estaba el gran Roberto Durán desayunando en casa, y él le dijo con gran entusiasmo a mi mamá: “Doña Martha, deme un poco más de estas comiditas Mexicanas tan ricas que usted prepara: chilaquiles, huevos rancheros, frijolitos, molletes, y una gran variedad de pan dulce”. Después de eso pasaron a la sala a platicar, Durán quería una nueva oportunidad de disputar el título mundial; fue una conversación muy larga e intensa. Mi papá trataba de convencerlo de ya quedarse en el retiro, de cuidar su integridad física y su futuro, en eso llegó mi esposa, con mi hijo José, quien corrió a saludar al abuelo, pero Roberto seguía hablando y el tema era muy delicado. <img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; display: block !important;" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” /> Foto: Cortesía WBC Josesito le dijo al abuelo: “tuve partido de futbol” y mi papá concentrado en Durán le contestó: “Que bien, mijito. ¿Y cómo les fue?”. “Perdimos 3-0, abuelito”, y Don José volteó, y con gran sonrisa, le dijo: “¡Qué bueno mijito! ¡felicidades!”… Obviamente su mente estaba en Durán, y al día de hoy, nos reímos cuando recordamos ese momento. Boxeo en Tailandia regresa el 31 de Julio

