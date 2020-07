Boxeo en Tailandia regresa el 31 de Julio Por. Gabriel F. Cordero Se ha podido conocer que el Boxeo Tailandés regresara con un evento sin publico a fines de este mes y se espera la activacion de sus campeones mundiales tailandeses. El primer evento esta planeado para el 31 de julio, en el Rangsit Boxing Stadium en una transmision en circuito cerrado en vivo por el Canal 7. Las empresas Charoen Pokphand Foods Public Company Limited, Petch Yindee Boxing Promotion y el promotor Piyarat Wachiraratwong se han organizado para cumplir con todas las medidas solicitadas para prevenir la epidemia de covid-19. Mauricio Sulaiman: Durán, El Gran Guerrero Mencionan a Serhiy Derevyanchenko para Alvarez y Charlo.

