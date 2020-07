Loteria Nacional Mexicana regresa con homenaje a Julio Cesar Chavez y al WBC Por. Gabriel F. Cordero Luego de una paralización de tres meses y medio, los sorteos de La Lotería Nacional de México se reanudarán el 12 de julio con un especial homenaje al legendario campeón mundial , Julio César Chávez con un premio total de 24 millones de pesos cerca de un millón de dolares en el cambio monetario actual del pais. El billete tiene la imagen de Chavez ademas de las imágenes del logotipo del Consejo Mundial de Boxeo y un mensaje con “J.C. Chávez, feliz cumpleaños campeón”. Chavez cumplira 58 años el proximo 12 de julio y tuvo una carrera en el boxeo profesional de 24 años con un récord de 107 triunfos (85KOs) , 6 derrotas y 2 empates. Mauricio Sulaiman: Durán, El Gran Guerrero

