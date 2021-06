Matchroom se asocia a DAZN y abandona a SKy Sport tras 25 años DAZN será el hogar global de Matchroom Boxing. A partir de julio, las peleas Matchroom estarán disponibles en DAZN en el Reino Unido e Irlanda por primera vez. DAZN planea ofrecer al menos 16 eventos exclusivos de Matchroom UK anualmente para fanáticos de todo el mundo. El pacto DAZN-Matchroom UK es un acuerdo de cinco años que comienza el 31 de julio con tres fines de semana consecutivos del regreso de la serie Matchroom Fight Camp. Las peleas están por confirmar. Habrá un nuevo equipo de transmisión. El precio mensual inicial será £ 1,99 en el Reino Unido y € 1,99 en Irlanda. El acuerdo amplía las asociaciones existentes de DAZN y Matchroom en los EE. UU., Italia y España. Matchroom también planea invertir significativamente en otros mercados clave. Matchroom había estado asociado con SkySports durante 25 años. Anderson Silva se prepara para JC Chavez Jr

