Anderson Silva se prepara para JC Chavez Jr La leyenda de MMA, Anderson “The Spider” Silva peleará fuera del octágono por primera vez desde 2006 contra Julio Cesar Chavez, Jr. en un combate de boxeo profesional en Guadalajara, México, en vivo por PPV el sábado 19 de junio en un evento titulado “Tributo a los Reyes “. El precio es de $ 39,99. Silva peleará en la misma cartelera que ve al legendario Julio Cesar Chavez Sr. enfrentarse a Héctor “Machito” Camacho, Jr. en una exhibición especial de boxeo. También en la cartelera estará Omar Chávez, quien se enfrentará a Ramón Álvarez en lo que ya es una trilogía. Dos títulos de GOLD de la AMB en juego el viernes en Rusia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.