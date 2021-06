Dos títulos de GOLD de la AMB en juego el viernes en Rusia Dos títulos mundiales de oro de la AMB estarán en juego el viernes en el Sibur Arena en San Petersburgo, Rusia. En el evento principal, el campeón de peso súper mediano Fedor Chudinov (23-2-1, 16 KOs) hará la segunda defensa de su título contra Ryno Liebenberg (21-7-1, 14 KOs). Además, el peso súper mosca Mikhail Aloyan (5-1, 0 KOs) se enfrentará a Richardson Blandon (15-3, 9 KOs) en la primera defensa de su cinturón. La tarjeta es promovida por Vladimir Hrnov. Anderson Silva se prepara para JC Chavez Jr Paul: Lo destrozaré física, mentalmente.

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.