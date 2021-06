Conferencia de prensa final de Mayweather-Paul Floyd “Money” Mayweather y Logan Paul se involucraron en un largo e intenso enfrentamiento después de reunirse con miembros de los medios en Villa Casa Casuarina en la antigua Mansión Versace en South Beach el jueves, a pocos días de su enfrentamiento de exhibición encabezando un Showtime PPV este domingo de Estadio Hard Rock en Miami Gardens. Floyd Mayweather: “Me alegro de que tenga confianza. Me alegro de que crea en sí mismo. La última vez que revisé, los 50 peleadores que enfrenté, todos dijeron lo mismo “. Logan Paul: “Probablemente no lleva sombrero. Quiero decir, si aparecía con un sombrero, podría tener que tomarlo … creo que tengo que noquearlo “. FLOYD MAYWEATHER “Va a ser divertido. Es lo que hago. Hay una diferencia entre ser un luchador de YouTube y un luchador de élite. Soy un luchador y no me preocupo por nada. He sido un profesional durante 25 años y he luchado contra los mejores y he visto todos los estilos y siempre salí en la cima. “¿Por qué no luchar contra Logan Paul? Es enorme en YouTube. Tiene una gran cantidad de seguidores. Antes incluso de conocer YouTube, era un gran boxeador. Y cuando traigas su mundo con el mío, será una locura. “Me alegro de que tenga confianza. Me alegro de que crea en sí mismo. La última vez que revisé, los 50 peleadores que enfrenté, todos dijeron lo mismo. “La mayoría de las veces cuando salgo y peleo, estoy renunciando a 20 libras. Cuando estaba peleando en 140, los muchachos con los que peleaba subían a 160. Cuando estaba peleando en 147, los muchachos subían a 167 en 24 horas. Realmente no me preocupo por el peso. Una vez más, pelear gana peleas. “Lo veo como salir, pasar un buen rato y entretener a la gente. Hago lo que quiero hacer, cuando quiero hacerlo y como quiero hacerlo. “Estoy feliz de que podamos salir y que alguien pueda quedar noqueado. Cuando alguien puede quedar noqueado, es un ganador. “Nunca me preocupo por la altura o el tamaño, todo se trata de las habilidades. Eso es una cosa sobre Floyd Mayweather, tengo habilidades. “El boxeo fue el puré de papas. Supongo que estos tipos ahora son la salsa. Me retiré del boxeo, pero no del entretenimiento ni de ganar dinero “. LOGAN PAUL “Creo que tengo que noquearlo. Alguien se está quedando inconsciente. Alguien va a renunciar. “Tengo que preguntarme: ¿Me afecta esto? Miras a tu alrededor, toda esta gente, las luces calientes, toda esta presión. Quieres hacerlo bien. Tus amigos están mirando, tu familia está mirando. Y siempre quiero ser real conmigo mismo. ¿Me afecta esto? Pero me encanta esto. Este soy yo en mi elemento. Esto es lo que vine a hacer a Hollywood cuando comencé a hacer videos. Ese fue el precipicio. Este fue el final del juego. Esto es lo que quería y para lo que me inscribí. Todo es emocionante para mí. “Yo no elegí el boxeo, el boxeo me eligió a mí. Me desafiaron a boxear y respondí a ese desafío. Me enamoré perfectamente del deporte. A decir verdad, el boxeo es más fácil para el cuerpo que el MMA. MMA es difícil. Tengo malas rodillas. Ahora soy viejo. Estoy envejeciendo. La parte superior de mi cuerpo es fuerte y tengo huesos densos. Mi fuerza está en la parte superior de mi cuerpo. “Supongo que se cortó el pelo. Probablemente se recortó un poco la barba. Probablemente no lleva sombrero. Quiero decir, si aparecía con un sombrero, podría tener que llevármelo. Estoy emocionado. Es una pelea y cualquier cosa puede pasar. “Visualizo todo. Lo he visto todo antes de que suceda. Lo único que no visualicé fue lo tranquilo, lo solitario y tranquilo que es por la noche. Eso de dos horas antes de irme a dormir y en mi habitación de hotel y estoy solo con mis pensamientos. Ahí es cuando es real y creo que esto se va a poner serio. “Voy a luchar con todo mi corazón. Eso es lo hermoso de este deporte. En casi cualquier otro negocio, la experiencia va a triunfar sobre todo lo demás. Pero esto es una pelea y cualquier cosa puede pasar “. “La última vez que estuvimos en esta mansión estábamos celebrando una fiesta. Quién sabe si lo volveremos a hacer. Una cosa a la vez, ¿sabes? Matchroom se asocia a DAZN y abandona a SKy Sport tras 25 años

