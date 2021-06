Chudinov y Aloyan retienen sus títulos Gold AMB en Rusia El campeón de Gold súper mediano de la AMB. Fedor Chudinov (24-2-1, 16 KOs) vencio en una amplia decisión unánime en doce asaltos sobre Ryno Liebenberg (21-8-1, 14 KOs) el viernes en el Sibur Arena en San Petersburgo, Rusia. . Buena acción bidireccional para la primera mitad de la pelea. Luego, Chudinov se hizo cargo, derribando a Liebenberg en el noveno round. Liebenberg, de 37 años, luchó con valentía, pero Chudinov se impuso 116-111, 119-108, 118-109. Anteriormente, el campeón Gold súper mosca de la AMB, Mikhail Aloyan (6-1, 1 KO) venció a Oleksandr Hryshchuk (16-5, 6 KOs) para retener el cinturón en su primera defensa. Conferencia de prensa final de Mayweather-Paul

