Matchroom cancela todos los eventos de marzo y abril Siguiendo el consejo del Gobierno y el BBBoC en relación con COVID-19, Matchroom Boxing ha pospuesto todos los eventos programados para marzo y abril, incluidos David Avanesyan vs. Josh Kelly en The O2 en Londres el 28 de marzo, Lewis Ritson vs. Miguel Vázquez en el Utilita Arena Newcastle el 4 de abril y Terri Harper contra Natasha Jonas en el Doncaster Dome el 24 de abril. Las peleas programadas para el espectáculo Avanesyan vs. Kelly se fusionarán en futuros eventos, con reembolsos de boletos para el 28 de marzo disponibles en el punto de compra original. El choque de Ritson con Vázquez se ha reprogramado para el sábado 27 de junio, mientras que el enfrentamiento por el título mundial Británico de Harper con Jonas también se ha reprogramado para junio, con una fecha que se confirmará en breve. WBC mantiene la esperanza de una pronta recuperacion ante Covid19 Cancelan Boesel-Dunnpor el título de la AMB

