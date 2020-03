WBC mantiene la esperanza de una pronta recuperacion ante Covid19 Por. Gabriel F. Cordero El WBC invita a todos, sin importar religión, nacionalidad ni idioma, a participar en una oración todos los días a partir de mañana marzo 18 a las 12:00 de Cdmx. Miles de personas de todo el mundo se unirán en pedir por la pronta recuperación ante Covid-19. ¨Es un momento difícil para la humanidad y el boxeo esta uniendo fuerzas para hacerle frente a este difícil histórico momento. La ciencia y los lideres del mundo junto a sus países están enfrentando en todos los aspectos esta pandemia mundial. Nuestros corazones y oraciones están unidos en que juntos podamos salir adelante y tener un nuevo amanecer con la erradicación o aparición de la vacuna para vencerla. ¨dijo Mauricio Sulaiman , Presidente del WBC Floyd recuerda a su Tio, Roger Mayweather Matchroom cancela todos los eventos de marzo y abril

