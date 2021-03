Mas Resultados de la cartelera de Estrada-Chocolatito Por Jeff Zimmerman en el ringside El invicto peso mediano junior Souleymane Cissokho (12-0, 8 KOs) ganó por nocaut técnico en el sexto asalto sobre Daniel Echeverría (21-11, 18 KOs). En la quinta ronda, Cissokho derribó a Echeverría. Cissokho derribó a Echeverría nuevamente en la sexta ronda y consiguió la detención más tarde en la ronda. El tiempo era 1:29. El invicto peso mediano Austin “Ammo” Williams (8-0, 6 KOs) anotó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Denis “Momma’s Boy” Douglin (22-8, 14 KOs). Las puntuaciones fueron 79-73, 79-73, 77-75. En un choque de pesos pluma invictos, Raymond Ford (8-0-1, 4 KOs) y Aaron “Angel Baby” Pérez (10-0-1, 6 KOs) lucharon por un empate en ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 77-75 Ford, 78-74 Pérez, 76-76. Benavidez y Cruz ganan en eliminatorias por título mundial Marvin Hagler fallece a los 66 años

